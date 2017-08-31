ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 11:12:26ص
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وتدمير آلياتهم .
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون النفرة إلى جبل عرفات
بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم النفرة من مشعر منى إلى جبل عرفات الطاهر في مكة المكرمة للوقوف عليه طوال النهار وقضاء الركن الأعظم في الحج.
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وزارة الدفاع الأمريكية تقر بوجود 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان
خطة مرورية لتخفيف الإزدحام بالعاصمة صنعاء خلال عيد الأضحى
إصابة ستة أشخاص جراء انفجار قنبلة غرب تركيا
حدائق العاصمة صنعاء تستعد لإستقبال أكثر من مليوني زائر في أيام عيد الأضحى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان لمدة عام
[31/أغسطس/2017]
نيويورك - سبأ:
تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارا بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” مدة عام دون إدخال تعديلات على التفويض الممنوح لها.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأعضاء ال”15″ في مجلس الأمن صوتوا على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة “اليونيفيل” حتى 31اغسطس 2018 مشيرة إلى أن ” نص القرار ذكر بطلب الحكومة اللبنانية تجديد ولاية المهمة دون تعديل”.

وجاء في إحدى فقرات نص القرار الذي تم تبنيه أنه ” سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس النظر في سبل تعزيز جهود اليونيفيل في ولايتها وقدراتها الحالية”.

من جهته قال السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة سيباستيانو كاردي إن هذه الفقرة ” لا تغير في ولاية اليونيفيل”.

وكانت الولايات المتحدة طالبت في 8 من الشهر الحالي الأمم المتحدة بتوسيع مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي في بيان: أنها ” ستسعى لإجراء تحسينات على تفويض اليونيفيل”.

وأنشئت اليونيفيل عام 1978 وتم تعزيز أفرادها بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في يونيو عام 2006 ولديها حاليا 10500 جندي على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار ومساعدة الحكومة اللبنانية على حماية حدودها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وزارة الدفاع الأمريكية تقر بوجود 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان
إصابة ستة أشخاص جراء انفجار قنبلة غرب تركيا
الأورومتوسطي: قانون "التسوية" الإسرائيلي يهدف لتوسيع الاستيطان
كوريا الشمالية:تحالفات واشنطن تهديد خطير لشبه الجزيرة الكورية
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون النفرة إلى جبل عرفات
الحوالات الخارجية للمغتربين السوريون ترفع قيمة الليرة أمام الدولار
ألمانيا تعلن زوال الخطر بعد تهديد بوجود قنبلة في السفارة الكندية
المبعوث الأممى إلى ليبيا يصل بنغازي للقاء قائد الجيش
القوات العراقية تعلن السيطرة على نصف مساحة العياضية
منظمة الهجرة الدولية: إعادة قرابة 7 آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم العام الجاري
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
حقوقِ الإنسان تدين ِإستهدافِ العُدوانِ لناقلاتِ نفط ومواطنين في بني مطر
[30/أغسطس/2017]
إصابة امرأة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل بمديرية باقم بصعدة
[30/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان
[30/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by