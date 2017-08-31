عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الأمن يمدد مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان لمدة عام نيويورك - سبأ:

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارا بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” مدة عام دون إدخال تعديلات على التفويض الممنوح لها.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأعضاء ال”15″ في مجلس الأمن صوتوا على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة “اليونيفيل” حتى 31اغسطس 2018 مشيرة إلى أن ” نص القرار ذكر بطلب الحكومة اللبنانية تجديد ولاية المهمة دون تعديل”.



وجاء في إحدى فقرات نص القرار الذي تم تبنيه أنه ” سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس النظر في سبل تعزيز جهود اليونيفيل في ولايتها وقدراتها الحالية”.



من جهته قال السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة سيباستيانو كاردي إن هذه الفقرة ” لا تغير في ولاية اليونيفيل”.



وكانت الولايات المتحدة طالبت في 8 من الشهر الحالي الأمم المتحدة بتوسيع مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي في بيان: أنها ” ستسعى لإجراء تحسينات على تفويض اليونيفيل”.



وأنشئت اليونيفيل عام 1978 وتم تعزيز أفرادها بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في يونيو عام 2006 ولديها حاليا 10500 جندي على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار ومساعدة الحكومة اللبنانية على حماية حدودها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.

سبأ [31/أغسطس/2017]سبأ