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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 11:12:26ص
مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وتدمير آلياتهم .
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مصرع عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:

أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وتدمير آلياتهم .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع خمسة من قيادات المرتزقة في جبهة ميدى هم : حميد محمد مصلح العواضي قائد ما يسمى مقاومة العدين سابقا ، الرائد قاسم المزلم أركان حرب ما يسمى كتيبة القيادة بجبهة ميدي ، عبده أحمد ثابت جبران ، رامي عبدالرحيم الصلوي ، أحمد علي الربع ، بالإضافة عنصرين من المرتزقة هما فؤاد سنان و صدام محمد عبد السلام الرعيني .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً للغزاة من الجيش السوداني ومرتزقة العدوان على ميدي استمر سبع ساعات تحت غطاء جوي مكثف لطيران العدوان وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم ، وتدمير عدد من آلياتهم ، فيما تم إعطاب دبابة وآلية للمرتزقة في ساحل ميدي .

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة غربي موزع بمحافظة تعز نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم وفرار من تبقى على متن آليتين ، فيما تم استهداف تجمعات للمرتزقة بصلية صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية في قرية الحريقية وتبتي السيمن والإمام بمديرية ذباب محققة إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة في هجومين منفصلين للجيش واللجان على مواقعهم في حام بمديرية المتون محافظة الجوف و منطقة المدفون بمديرية نهم ، في حين لقي 12 عنصراً من المرتزقة مصرعهم برصاص الجيش واللجان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وفي محافظة شبوة تكبد مرتزقة العدوان عدداً من القتلى و الجرحى وتم تدمير آلية لهم تحمل معدل 14.5 ومدفع خلال عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في التبة الرملية وبيت دبوة بمديرية عسيلان .

ووفقاً للمصدر قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في موقعي البيت الأبيض و المعريضة بجيزان محققة إصابات مباشرة ، وتم إحراق آلية عسكرية للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير ، كما تم قنص أحد المرتزقة في تبة الخزان قبالة المنفذ .

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