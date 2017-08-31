محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة بينهم امرأة .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت ناقلة نفط في منطقة المساجد بمديرية بني مطر محافظة صنعاء ، فيما أصيبت امرأة ودمّر منزل في غارة للطيران على منطقة محديدة بمديرية باقم في صعدة .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ست غارات على مديرية الظاهر وثلاث غارات على مديرية شدا وغارة على مديرية باقم ، فيما تعرضت منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه ومديرية شدا ومناطق في رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف ما أدى إلى تضرر مزارع المواطنين .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 16 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وشن ثلاث غارات على الشرفة في نجران .

سبأ [31/أغسطس/2017]سبأ