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آخر تحديث: الخميس، 31 - أغسطس - 2017 الساعة 11:12:26ص
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  محلي
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[31/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة بينهم امرأة .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت ناقلة نفط في منطقة المساجد بمديرية بني مطر محافظة صنعاء ، فيما أصيبت امرأة ودمّر منزل في غارة للطيران على منطقة محديدة بمديرية باقم في صعدة .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ست غارات على مديرية الظاهر وثلاث غارات على مديرية شدا وغارة على مديرية باقم ، فيما تعرضت منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه ومديرية شدا ومناطق في رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف ما أدى إلى تضرر مزارع المواطنين .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 16 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وشن ثلاث غارات على الشرفة في نجران .

سبأ
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