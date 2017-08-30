محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مساعدات غذائية لـ63 ألف أسرة نازحة ومحتاجة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

استكمل مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم توزيع وصرف المساعدات الغذائية لـ 63 ألف أسرة محتاجة ومتضررة ونازحة بمديريات السبعين والوحدة والصافية والتحرير ومعين بأمانة العاصمة ضمن مشروع الطوارئ.



وأشاد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب بجهود مشروع التغذية المدرسية في الجانب الإغاثي والإنساني من خلال تقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمحتاجة بعدد من مديريات الأمانة.



وأكد النقيب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية تعزيز الشراكة مع مشروع التغذية والمنظمات الدولية الإنسانية بما يسهم في مساندة جهود السلطة المحلية بالأمانة للاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية لتخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.



كما ثمن دعم برنامج الأغذية العالمي في الجانب الإغاثي والإنساني في خمس مديريات بأمانة العاصمة.. داعيا إلى زيادة المساعدات الغذائية نظرا لزيادة الحالات المحتاجة للمساعدات الطارئة بالأمانة.



فيما أوضح مدير مشروع التغذية المدرسية حمود الأخرم أن المشروع استكمل اليوم صرف المساعدات الغذائية من خلال 48 مركز توزيع بالمديريات الخمس المستهدفة بالأمانة .



وأشار إلى أن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي ضمن مشروع الطوارئ وخطة المشروع لشهر أغسطس الجاري ..مشيدا بدعم برنامج الأغذية العالمي وتعاون السلطة المحلية بأمانة العاصمة.



من جانبه أشار مستشار المشروع يحيى الهادي إلى حرص المشروع على إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من جميع فئات وشرائح المجتمع.. لافتا إلى أن المساعدات الغذائية شملت الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة والأمراض المزمنة كالسرطان والسكري والكلى وغيرها.

سبـأ [30/أغسطس/2017]سبـأ