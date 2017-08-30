محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي رئيس البورد العربي للاستشارات والتدريب صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس البورد العربي للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية الدكتور أحمد صالح البدري.



تناول اللقاء أنشطة البورد العربي في اليمن والوطن العربي ودوره في مسار التنمية البشرية العربية ومساهمته في تطوير برامج التدريب التقني والمهني وخططه المقبلة في اليمن.



وتطرق الدكتور البدري إلى خطة البورد لتوسيع نشاطه في الجمهورية اليمنية والتي تشمل إقامة كلية للتدريب التقني والمهني في محافظة ذمار وجامعة خاصة تعنى بالتدريب.. لافتا إلى أن البورد العربي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسا له وله فروع في الكويت ولبنان والخرطوم وصنعاء.



وأعرب عن تطلعه إلى إسناد الحكومة لنشاط البورد وبرامجه المقبلة بما يؤكد دورة في خدمة التنمية البشرية والمساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي.



ورحب رئيس الوزراء بالبورد العربي للاستشارات والتنمية البشرية وفعالياته في اليمن ومشاريعه المقبلة .. معربا عن ثقته بأنه سيمثل إضافة لنسق التدريب والتأهيل الفني والتقني في البلاد.



وأبدى استعداده تقديم الدعم والعون اللازمين لإنجاح مهامه لما فيه خدمة التنمية والمجتمع اليمني.



حضر اللقاء مستشار الرئاسة البروفيسور عبدالعزيز الترب الرئيس الفخري للبورد العربي للاستشارات والتنمية البشرية.

سبـأ [30/أغسطس/2017]سبـأ