محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تقر خطة أمنية خاصة بعيد الأضحى صنعاء - سبـأ :

أقرت وزارة الداخلية خطة أمنية خاصة بعيد الأضحى المبارك لتعزيز الأمن والإستقرار.



وأوضحت وزارة الداخلية أن الخطة تتضمن في الجانب الأمني تأمين المصلّيات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى وكذا تأمين طرق الوصول إليها إلى جانب تأمين الحدائق العامة والمنتزهات التي يقصدها المواطنون خلال أيام إجازة العيد .



وبحسب الخطة فإن ذلك سيتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية بمناطق الحزام الأمني المحيط بأمانة العاصمة ، والمدن الرئيسية بالمحافظات وغيرها من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الأمن والإستقرار.



فيما تتضمن الخطة في الجانب المروري تنظيم حركة السير خلال أيام إجازة عيد الأضحى في الشوارع الرئيسية وكذا حركة المرور في الحدائق والمتنفسات والمنتزهات وبما يمنع حدوث أي اختناقات مرورية إلى جانب إستمرار الخدمات المرورية في الشوارع والطرق.



وأكدت وزارة الداخلية ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق بين الوحدات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة لمنع حدوث أي إختراق أمني وبما يجعل من الأمن جزء من فرحة العيد وبهجته.

سبـأ [30/أغسطس/2017]سبـأ