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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - أغسطس - 2017 الساعة 08:19:20م
مدير مكتب رئاسة الجمهورية يؤكد إهتمام القيادة السياسية بالجرحى
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد إهتمام القيادة السياسية بجرحى العدوان والذين تعرضوا لإصابات بالغة خلال أدائهم للواجب في صد العدوان والذود عن حمى الوطن.
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1012 ) بقيمة 163 مليار و805 ملايين و230 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[30/أغسطس/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ١٦ غارة على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 16 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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