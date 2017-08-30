محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع موسع بأمانة العاصمة لمناقشة ترتيبات استقبال عيد الأضحى صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة مساء اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان، الترتيبات الجارية في مختلف القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأكد الاجتماع بحضور رئيس لجنة الخدمات عادل العقاري ووكيل الأمانة لقطاع البلديات والبيئة المهندس عائض الشميري وعدد من الوكلاء، على أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق خاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى وذلك من أجل استيعاب أعمال النظافة.



وحث الاجتماع الذي ضم مدراء المديريات والمعنيين في مناطق النظافة والأشغال والمسالخ والزراعة، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات بالأمانة في كافة الجوانب.



وثمن جمعان جهود قيادة قطاعات النظافة والأشغال والعاملين في الميدان على جهودهم وتأدية واجباتها في الظروف الصعبة التي تمر بها أمانة العاصمة واليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد وضع كافة الإمكانيات والجاهزية لمعدات مشروع النظافة والأشغال لإظهار صنعاء في عيد الأضحى بالمظهر المشرف واللائق كعاصمة لكل اليمنيين.



بدوره أشار وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي، إلى ضرورة إعادة توزيع المهام بين وكلاء الأمانة بما يضمن تحسين الأداء واستمرار السلطة المحلية بالأمانة في تقديم الخدمات الضرورية لسكان العاصمة.



فيما أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب أهمية مضاعفة الجهود والعمل كل من موقعه خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



من جانبه أستعرض مدير عام مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش الخطة الخاصة بآلية العمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى.. مؤكداً أن أعمال رفع النظافة ستستمر بوتيرة عالية مع قرب إجازة عيد الأضحى، حيث من المتوقع رفع أكثر ألفين و500 طن في أول أيام العيد المبارك من المخلفات وأكثر من ثمانية آلاف و400 طن خلال الثمانية الأيام القادمة بمعدل يومي يصل إلى ألف و300 طن .



وأوضح أن أعمال النظافة ستستمر صباح غدا كالمعتاد وفقا للبرنامج اليومي لأعمال النظافة ورفع المخلفات بالمديريات، ومن ثم يبدأ العمل من التاسعة مساء من خلال معدات وغرافات وشاحنات تابعة لمشروع النظافة ومكتب الأشغال وعمال النظافة لرفع المخلفات من المولات والمراكز والأسواق والمحلات التجارية ورفع البسطات وأصحاب العربيات والباعة المتجولين من الشوارع والأرصفة.



ودعا أصحاب المراكز والمحلات التجارية والبسطات إلى التعاون من خلال رفع الإستحداثات والبسطات والمعروضات من الشوارع العامة والميادين والأسواق والأرصفة ابتداءً من مساء الغد، لما من شأنه إفساح المجال لمعدات وآليات وعمال النظافة للقيام بواجبهم وإنجاح حملة النظافة وتنظيم الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

سبـأ [30/أغسطس/2017]سبـأ