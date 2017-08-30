محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة في الرعاية التكاملية لصحة الطفل بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل، نظمها مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل اليونيسيف.



هدفت الدورة في 16 يوم إكساب 24 متدربا من مديريات نهم وأرحب وخولان وسنحان والحيمة الداخلية والحصن وبني حشيش وبني ضبيان، مهارات في مجالات الرعاية التكاملية بما يكفل تطوير عملية التشخيص والمعالجة.



وفي الإختتام أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى أهمية الدورة في تعريف المشاركين مهارات الرعاية التكاملية .. حاثا المشاركين في الدورة على نقل ما تلقوه للمجتمع بما يكفل تطوير عملية التشخيص والمعالجة.

سبـأ [30/أغسطس/2017]سبـأ