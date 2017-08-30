محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش باديولان جوانب التعاون في مكافحة الفساد صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، جوانب التعاون والشراكة في مكافحة الفساد.



وتم التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة تعزيز الأداء التكاملي وتكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الفساد وذلك في إطار المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية بما يحقق غايات الجميع في حماية أموال الشعب وصون ممتلكاته من كافة أوجه العبث وممارسات الفاسدين والمفسدين.



وأوضح رئيس الوزراء حرص حكومة الإنقاذ الوطني على تعزيز الجهود المشتركة مع الهيئة وبقية الأعضاء في منظومة النزاهة والشفافية في مكافحة الفساد .. مؤكداً التزام الحكومة في القيام بواجبها الوطني والأخلاقي في مواجهة هذه الآفة المدمرة لحاضر ومستقبل الوطن .



وأعرب عن تضامنه مع الهيئة ومساندة جهودها المؤسسية في محاصرتها وتجفيف منابع الفساد .. متمنياً للهيئة التوفيق والسداد في نشاطها وخططها في هذا المجال.



بدورها اعتبرت رئيس الهيئة القاضي بادويلان أن نجاح الهيئة في مكافحة الفساد يعتمد بشكل كبير على تضافر الجهود المشتركة للهيئة والحكومة وجميع المؤسسات المعنية وذات العلاقة بهذا الأمر .



وأشارت إلى أن الهيئة لن تألوا جهدا من أجل تنفيذ مهامها القانونية في مكافحة الفساد والمفسدين .. مثمنة تفاعل رئيس الحكومة مع جهود الهيئة وأهمية ذلك في الدفع بالإجراءات المشتركة الخاصة بملفات الفساد وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء.



حضر اللقاء عضو الهيئة الوطنية رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار.

سبـأ [30/أغسطس/2017]سبـأ