محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بصنعاء حول قضية المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان صنعاء - سبأ:

نظم تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان اليوم بصنعاء ندوة إقتصادية بعنوان " المرتبات وشحة الموارد بسبب العدوان ".



وقدمت خلال الندوة ثلاثة أوراق عمل الأولى قدمها أمين القيادة العليا لحزب جبهة التحرير عضو الهيئة التنفيذية للتكتل عارف العامري بعنوان " الإيرادات وكيفية إدارتها من الحكومات " والدور الذي تضطلع به الحكومة في جمع الضرائب وتأمين إحتياجات الموظفين.



فيما قدم الورقة الثانية وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر بعنوان " إشكالية مرتبات الموظفين بين الإمكانيات المتاحة ومتطلبات الوفاء بها " .. مستعرضا بالأرقام النفقات التشغيلية التي صرفتها حكومة الإنقاذ الوطني خلال العام الماضي في مختلف الجوانب.



وأكد أهمية تضافر الجهود والعمل على تنمية الإيرادات بمختلف أنواعها وتعزيز جوانب الرقابة بما يكفل صرف مرتبات الموظفين وتخفيف معاناة المجتمع.



من جانبه استعرض محمد الهادي ورقة عمل حول الفساد وما يسببه من تدمير للإقتصاد الوطني .. مستعرضا بعض النماذج التوضيحية والتي تبين بعض أنواع وأشكال الفساد والصعوبات التي تواجه تحصيل الإيرادات الضريبية.



وتطرق الهادي إلى جوانب أشكال الفساد من تقليص حجم الوعاء والتستر على التهرب الضريبي لإهدار الضريبة وإفشال عمليات ربطها وتحصيلها إلى الخزينة العامة للدولة.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ