اللاعب خضيرة قد لا يشارك مع ألمانيا في تصفيات كأس العالم برلين - سبأ:

أعلن المنتخب الألماني اليوم الأربعاء أن لاعب الوسط سامي خضيرة قد لا يشارك مع الفريق أمام جمهورية التشيك والنرويج ضمن تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.



وغاب اللاعب البالغ عمره 30 عاما عن التدريب الصباحي لأبطال العالم وسيخضع لفحص طبي اليوم الأربعاء بعد شكوى من ألم في ركبته.



وقال المتحدث باسم المنتخب الألماني “سننتظر لحين خضوعه لفحص طبي في وقت لاحق اليوم”.



ولم يكن لاعب وسط يوفنتوس ضمن الفريق الفائز بكأس القارات الشهر الماضي حيث منحه مدربه يواكيم لوف راحة قبل خوض نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا.



ويغيب عن تشكيلة لوف أيضا سيرج جنابري الذي غادر فندق إقامة الفريق يوم أمس بسبب إصابة في كاحله.



وتلتقي ألمانيا، التي تتصدر المجموعة الثالثة، مع التشيك في براج الجمعة المقبل قبل أن تستضيف النرويج في شتوتجارت بعدها بثلاثة أيام.



وحصدت ألمانيا 18 نقطة من ست مباريات متفوقة بخمس نقاط على أيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثاني وتسع نقاط على التشيك صاحبة المركز الثالث.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ