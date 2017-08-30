محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية المسيرة الإجتماعية توزع قمح لأسر المرابطين في بني الحارث صنعاء - سبأ:

وزعت جمعية المسيرة الإجتماعية الخيرية بأمانة العاصمة 1600 كيس قمح لأسر المرابطين في الجبهات بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.



وفي التوزيع أشار أمين عام الجمعية معين الشامي إلى أن توزيع القمح لأسر المرابطين يأتي بمناسبة حلول عيد الأضحى ودعم هذه الأسر التي قدمت فلذات أكبادها ورجالها في التصدي للعدوان والدفاع عن الوطن.



واعتبر ذلك أقل ما يمكن تقديمه لأسر المرابطين في الجبهات .. لافتا إلى أن التوزيع يأتي ضمن أنشطة ومشاريع الجمعية لتخفيف معاناة الأسر جراء الأوضاع الراهنة.



ودعا الشامي الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات ورجال المال والأعمال والتجار إلى تعزيز مبدأ التكافل الإجتماعي ومضاعفة الجهود الإغاثية والإنسانية جراء الأوضاع التي يمر بها الشعب اليمني.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ