محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل علماء وخطباء الحديدة يستنكرون إستمرار جرائم العدوان الحديدة - سبأ:

ندد علماء وخطباء محافظة الحديدة بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني وآخرها مجززتي بيت العذري بمديرية أرحب وفج عطان بأمانة العاصمة.



ودعوا خلال لقاء موسع نظمه مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة تحت شعار" حملة التعبئة العامة ثبات وإنتصار " إلى رفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان .. مؤكدين أهمية تعزيز روح التكافل الإجتماعي بين أبناء المجتمع.



واستنكروا مجزرتي العدوان على منطقة بيت العذري بأرحب وفج عطان بالعاصمة صنعاء، وراح ضحيتهما أكثر من 100 شهيد وجريح.



وشدد العلماء والخطباء على أهمية الإصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان .. داعيين مشائخ المحافظة والوجاهات الإجتماعية إلى مزيد من التلاحم.



وكان اللقاء ناقش بحضور وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ صالح الخولاني الدور الذي يجب أن يضطلع به العلماء والخطباء في التوعية المجتمعية بمخططات العدوان وأهمية الصمود في مواجهة العدوان .



حضر اللقاء مدير الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد حسن مقبول ونائبا مدير مكتب الأوقاف فيصل الهطفي وسليمان الفقيه ومدير الشئون القانونية بالمكتب محمدناجي الأهدل.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ