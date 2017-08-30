تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1012 ) بقيمة 163 مليار و805 ملايين و230 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .