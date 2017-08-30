عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ألمانيا تعلن زوال الخطر بعد تهديد بوجود قنبلة في السفارة الكندية برلين- سبأ:

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم زوال الخطر بعد ورود تهديد بوجود قنبلة في السفارة الكندية تم على اثره إخلاء السفارة لفترة مؤقتة.



ونقلت وكالة (رويترز) عن صحيفة بي زد الألمانية قولها: إنه “تم إخلاء السفارة الكندية في العاصمة برلين بعد تهديد بوجود قنبلة إلا أن الشرطة الألمانية وصلت إلى المكان وأعلنت زوال الخطر.. دون اعطاء المزيد من التفاصيل”.



وأضافت الصحيفة إن “السلطات اخلت ايضا مبنى إذاعة محلية بالقرب من المنطقة لكن الموظفين عادوا إلى مكاتبهم في وقت لاحق”.



وكانت الشرطة الألمانية قد أخلت في اكتوبر من العام الماضي محطة قطارات في بلدة راشتات جنوب غرب ألمانيا عقب تهديد بوجود قنبلة داخلها.



وتشهد ألمانيا والدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في المنطقة إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة مثل باريس وبروكسل ونيس.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ