محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن سجين معسر بمحافظة إب إب - سبأ:

أفرجت نيابة إستئناف محافظة إب عن السجين أحمد علي ناجي الحوت اليوم وذلك بعد تكفل مؤسسة السجين الوطنية بدفع ما عليه من مبالغ مالية.



وأوضح ممثل مؤسسة السجين الوطنية بإب محمد حمود الفقية أن الإفراج عن السجين الحوت تمت بعد قيام المؤسسة بتسديد خمسة ملايين و500 ألف ريال عجز السجين عن تسديدها.



وأشاد بجهود وتعاون رئيس نيابة إستئناف محافظة إب القاضي عبدالرحمن علي القدسي وكذا مدير الإصلاحية المركزية بإب العقيد حسين طاهر عبدالمغني وكل من تعاون مع المؤسسة لإغلاق القضية والإفراج عن السجين.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ