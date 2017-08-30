عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المبعوث الأممى إلى ليبيا يصل بنغازي للقاء قائد الجيش طرابلس - سبأ:

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي شرقي البلاد للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.



وذكرت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي موقع التواصل الإجتماعي أن " الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة يصل إلى مطار بنينا للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".



وبينما لم تذكر البعثة الأممية إلي ليبيا أسباب زيارة غسان سلامة للمشير حفتر أو جدول الزيارة إلا أن الأول يجري منذ توليه رئاسة البعثة قبل أشهر عدة زيارات لأطراف الأزمة والصراع السياسي الليبي لمحاولة إكمال الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة منذ ثلاثة أعوام مضت.



وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد التقي امس بمقر القيادة العامة للجيش بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، مع وفد رفيع المستوى مبعوث من قبل رئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الكونغولي سيلفيستر مامينا.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ