محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن سبعة سجناء وتوزيع ملابس عيدية لأسر السجناء بالحديدة الحديدة - سبأ:

أفرج بمحافظة الحديدة اليوم عن سبعة سجناء معسرين من الإصلاحية المركزية بعد تكفل مؤسسة السجين الوطنية بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير.



وخلال الإفراج أشاد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم بجهود مؤسسة السجين الوطنية في مساعدة السجناء المعسرين والإفراج عنهم بعد دفع الحقوق التي عليهم.



ودعا رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى تقديم المساعدة للسجناء المعسرين ودعم الإصلاحيات بما يمكنها من القيام بواجبها.



إلى ذلك دشن وكيل أول المحافظة بالإصلاحية المركزية بالمحافظة توزيع ملابس عيد الأضحى لـ 700 من أسر السجناء، إضافة إلى 44 سجينة وخمسة من الأطفال المرافقين لأمهاتهم في قسم السجينات بتمويل مؤسسة السجين بالشراكة مع مؤسسة بنان التنموية الخيرية.



وثمن الوكيل قحيم هذه المبادرة الإنسانية لمؤسسة السجين .. داعيا فاعلي الخير إلى تبني مثل هذه المشاريع الإنسانية التي تعود فائدتها على المحتاجين.



فيما ذكر مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة السجين الوطنية منصور الصرحة أن مشروع توزيع ملابس عيد الأضحى يهدف لتلبية إحتياجات أسر السجناء والسجينات في إصلاحية المحافظة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وأشار إلى أن المؤسسة وضمن مسؤوليتها المجتمعية تعمل على توفير إحتياجات السجناء والسجينات وأسرهم في كافة المحافظات وفق الإمكانات والدعم المتاح.



حضر الإفراج وتوزيع الملابس مدير عام الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد محمد عبد الله الجنيد وعدد من المسئولين في الإصلاحية ومؤسسة السجين الوطنية.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ