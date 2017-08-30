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المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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  رياضة
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
[30/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.

واضطر المنتخب الوطني للسفر براً إلى سلطنة عمان وذلك في رحلة شاقة وخطرة تستمر ثلاثة أيام بسبب استمرار حصار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ومنع رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من عام.

وسيتوجه المنتخب الوطني من عُمان جواً إلى العاصمة الفلبينية مانيلا ومنها إلى مدينة باكلود التي تحتضن مباراة منتخبي اليمن والفلبين الثلاثاء القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي النيبال وطاجيكستان.

واستعد منتخب اليمن لمواجهة الفلبين بمعسكر داخلي في العاصمة صنعاء بدأه قبل شهر وتحديداً في 30 يوليو الماضي تحت قيادة مدير الجهاز الفني، المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على التشكيلة النهائية للاعبين الذين سيخوض بهم مواجهة الفلبين وضمت 20 لاعباً منهم 18 من معسكر صنعاء ينظم إليهم اللاعبان المحترفان عبدالواسع المطري في عُمان وأحمد السروري في البرازيل.

وفيما يلي قائمة التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني الأول:

1- محمد ابراهيم عياش

2- سالم عوض

3- سعود السوادي

4- علاء نعمان

5- مدير عبدربه

6- محمد فؤاد

7- حمادة الزبيري

8- عمار حمصان

9- محمد بارويس

10- علاء الصاصي

11- احمد الحيفي

12-اكرم الورافي

13- وحيد الخياط

14- احمد سعيد

15- احمد ضبعان

16 محسن قيراوي

17- عماد منصور

18- محمد السروري

19- عبدالواسع المطري

20- احمد السروري.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد أربع نقاط من فوز على طاجيكستان وتعادل مع النيبال، فيما يتصدر المجموعة منتخب الفلبين بـست نقاط، ويحل منتخب النيبال في ثالثاً بنقطة وحيدة يليه طاجكستان في المركز الأخير بدون نقاط.

سبأ
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