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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - أغسطس - 2017 الساعة 06:45:15م
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  رياضة
إختتام بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
[30/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة المفتوحة والتي نظمها في ثلاثة أيام فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.

وفي الإختتام ثمن القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع الرياضة كمال الشريف، جهود الإتحاد والفرع في تنظيم البطولة رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أنه بالرغم من إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي للصالة الرياضية وعدد من المنشآت إلا ان النشاط الرياضي مستمر بفضل صمود الشباب.

بدورها أشادت رئيسة فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة عبير المتوكل بجهود الإتحاد العام في دعم البطولة واللاعبين والإسهام في تنشيط الفرع .. مثمنة الجهود المبذولة لإدارة النادي الأهلي في توفير الصالة واحتضان البطولة.

وكان اللاعب إبراهيم جباري قد حقق لقب بطولة فردي الناشئين عقب فوزه في المباراة النهائية على منافسه محمد الحيمي 3/1، وتمكن جباري من إنهاء الشوطين الأول والثاني لمصلحته بواقع 11 / 9 و 11 / 8، لكن الحيمي فاز في الشوط الثالث 11 / 7، ليعود جباري ويفوز في الشوط الرابع بمحصلة 11 / 5.

وأحرز اللاعب محمود المحاقري المركز الثالث لنفس الفئة بتجاوزه شقيقه بشير 3/2 .

وعقب المباراتين كرم القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرياضة ومعه القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام نبيلة الدرة ورئيس إتحاد كرة الطاولة عصام السنيني، وأمين عام الإتحاد مطهر زبارة وأمين عام نادي أهلي صنعاء عبد الله جابر، الأبطال والمبرزين في البطولة.

وأهدى فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة درع لوزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ودرع لرئيس الإتحاد العام لكرة الطاولة عصام السنيني.

حيث توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب فردي العمومي، وجاء اللاعب عمر الكدس ثانياً، وحل اللاعب محمد الحبابي في المركز الثالث.

وفي فئة الأشبال حقق اللاعب إيهاب عادل اللقب، وحقق اللاعب وائل السعيدي المركز الثاني، وحل أمجد البرطي ثالثاً.

سبأ
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