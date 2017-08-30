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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - أغسطس - 2017 الساعة 06:45:15م
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القوات العراقية تعلن السيطرة على نصف مساحة العياضية
[30/أغسطس/2017]
اربيل – سبأ:
اعلنت القوات العراقية اليوم الاربعاء انها تمكنت من السيطرة على نصف مساحة العياضية الواقعة الى شمال قضاء تلعفر وهي اخر معاقل مسلحين تنظيم (داعش) في محافظة نينوى.

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت ان قواته تواصل تقدمها باتجاه مركز ناحية العياضية اخر معاقل (داعش) شمال تلعفر من ثلاثة محاور وتستعيد السيطرة على نسبة 50 في المائة من مساحة الناحية وتنشر الأسلحة المساندة والقناصين على مرتفعات ساسان والمباني.

وأضاف ان قواته تكثف قصفها الصاروخي على مقرات التنظيم.. مشيراالى ان (داعش) يستخدم مفارز التعويق عن طريق العبوات الناسفة والنيران البعيدة لعرقلة تقدم القطعات واطالة امد المعركة.

وكانت الشرطة الاتحادية وفصائل من الجيش العراقي اقتحمت امس الثلاثاء ناحية العياضية بعد يومين من السيطرة الكاملة على مركز قضاء تلعفر وناحية المحلبية التابعة لها.

يذكر ان قوات البيشمركة اعلنت امس مقتل ما لا يقل عن 130 من مسلحي (داعش) اثر اشتباكات جرت بينهما قرب العياضية شمال تلعفر.

سبأ
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