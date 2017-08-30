محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط عصابة متخصصة في نشل التلفونات بالحديدة باستخدام الدراجات النارية الحديدة - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة عصابة سرقة متخصصة في سرقة ونشل التلفونات المحمولة من المواطنين في شوارع المدينة.



وذكر رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي الرائد عبد اللطيف الشيخ لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان افراد العصابة المكونة من اربعة أفراد الذي تم القبض عليهم يستخدمون الدراجات النارية اداة لتنفيذ جرائمهم.



وأشار الى ان عملية ضبط عصابة السرقة تأتي في اطار خطة مكافحة وضبط جرائم السرقة بالإكراه والحد منها والتي تنفذها تحريات البحث الجنائي حفاظا على امن وسلامة المواطنين .



وبين الشيخ انه تم استعادة قرابة 30 هاتف محمول ذات قيمة عالية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المتهمين مع المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية استعدادا لإحالتهم للجهات المختصة.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ