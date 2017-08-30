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منظمة الهجرة الدولية: إعادة قرابة 7 آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم العام الجاري
[30/أغسطس/2017]
طرابلس  - سبأ:
 كشفت منظمة الهجرة الدولية،اليوم إعادة قرابة 7 آلاف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم، بعد دخولهم إلى الأراضي الليبية ، وضبطهم في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت منظمة الهجرة في بيان لها أن " 6 الآف و 946 مهاجرا تم إعادتهم إلى بلدانهم خلال العام الجاري، يمثلون 12 دولة من القارتين أفريقيا وآسيا".

وأكد البيان أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط ، تمكن 644 مهاجرا انقطعت بهم السبل في ليبيا ، من العودة إلى أوطانهم الأصلية مثل غانا وباكستان إضافة إلى السنغال، عبر رحلات تجارية وأخرى مستأجرة .

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد كشفت وفاة أكثر من الفي مهاجر قبالة السواحل الليبية خلال العام الجاري.

وأضافت المنظمة في بيان الشهر الماضي، بأن 93 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط هذا العام .

وتعد ليبيا دولة عبور للمهاجرين الأفارقة، خاصة الذين يتنقلون من دول تشاد والنيجر ومالي والسودان، عبر الصحراء الليبية للوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا، عبر البحر المتوسط.

وأعلنت القوات البحرية الليبية، تمكنها من إنقاذ 8 آلاف مهاجر غير شرعي، قبالة السواحل الغربية للبلاد، خلال النصف الأول من العام الجاري.

سبأ
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