محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي يواصل قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة صعدة - سبأ:

واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان الغاشم شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر ، وثلاث غارات على مديرية شدا مخلفاً اضراراً بالغة في ممتلكات المواطنين .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم شن غارتين على منطقة خليقا بمديرية كتاف وسط تحليق مكثف على المنطقة .



ولفت المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريتي شدا ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال مزارع المواطنين وممتلكاتهم .

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ