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العدوان السعودي يواصل قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[30/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ:
واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان الغاشم شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر ، وثلاث غارات على مديرية شدا مخلفاً اضراراً بالغة في ممتلكات المواطنين .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم شن غارتين على منطقة خليقا بمديرية كتاف وسط تحليق مكثف على المنطقة .

ولفت المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريتي شدا ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال مزارع المواطنين وممتلكاتهم .

سبأ
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