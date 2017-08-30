[30/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ:
واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان الغاشم شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر ، وثلاث غارات على مديرية شدا مخلفاً اضراراً بالغة في ممتلكات المواطنين .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم شن غارتين على منطقة خليقا بمديرية كتاف وسط تحليق مكثف على المنطقة .
ولفت المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريتي شدا ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال مزارع المواطنين وممتلكاتهم .
سبأ