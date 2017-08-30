عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية الالماني يطالب بسحب الأسلحة النووية الأميركية من بلاده برلين - سبأ:

طالب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل اليوم بسحب الأسلحة النووية الأميركية الموجودة في ألمانيا.. مشيرا إلى أن هذه المسالة يجب أن تكون النتيجة الواقعية للحوار الجديد بين الجانبين بشأن نزع الاسلحة.



وقال غابرييل في مقابلة مع وكالة الانباء الألمانية: إن من المهم الحد من التسلح ونزع السلاح الحديث في العالم”.. لافتا إلى أن هذه المسألة موضع اهتمام في أوروبا ولا سيما في ألمانيا.



وكان المرشح لمنصب المستشار الألماني مارتن شولتز دعا خلال تجمع انتخابي في مدينة بوشل الأسبوع الماضي الى سحب الأسلحة النووية من ألمانيا وقال “نحن نملك كل الحق في التخلص من الأسلحة النووية في بلادنا”.



وأضاف غابرييل” هناك حاجة ماسة للحديث حول مسالة الحد من انتشار الأسلحة في العالم ولهذا فانني ادعم شولتز في مطالبته بسحب الأسلحة النووية من بلادنا”.



ووفقا للوكالة الألمانية فان معلومات غير مؤكدة تشير الى وجود ما يقارب 20 من الرؤوس النووية الاميركية في قاعدة إيفل غرب المانيا منذ فترة الحرب الباردة.



وكان أعضاء البرلمان الألماني “البوندستاغ” أصدروا بيانا في مارس عام 2010 يفوض الحكومة الالمانية بإجراء محادثات مع واشنطن بشان سحب الأسلحة النووية الأميركية من ألمانيا إلا أن الحكومة حينها أعلنت أنها لن تقوم باتخاذ اجراءات احادية دون التنسيق مع الدول الشركاء في حلف شمال الأطلسي” الناتو” .

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ