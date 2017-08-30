محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي يتفقد أحوال نزلاء السجن الحربي بصنعاء صنعاء - سبأ:

تفقد رئيس هيئة الاسناد اللوجيستي اللواء علي محمد الكحلاني ومعه قائد لواء غمدان اللواء أحمد الوشاح اليوم أحوال نزلاء السجن الحربي بصنعاء.



واستمع اللواء الكحلاني واللواء الوشاح ومعهما مدير الدائرة المالية العميد علي المطري ومدير دائرة شئون الافراد العميد عبد الله البزاغي، إلى شرح من مدير السجن العميد محمد الشهاري حول أوضاع النزلاء وهمومهم وقضاياهم المختلفة.



وتطرق العميد الشهاري إلى التجهيزات والبرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تنفذها إدارة السجن لتأمين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات اللازمة للسجناء.



وأشرف رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي خلال الزيارة على إطلاق سجينان من منتسبي القوات المسلحة سعد يحيى الوصابي ومحمد المزابي قضائهما فترة العقوبة، وتم دفع المديونيات والغرامات التي حُكم عليهما بها من الخزينة العسكرية وفقا للأحكام الصادرة.



وعبر اللواء الكحلاني عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان لإدارة السجن الحربي والعاملين على جهودهم المبذولة والإهتمام بنزلاء السجن وتوفير إحتياجاتهم .



وأكد الإهتمام بالسجن الحربي وتوفير المتطلبات اللازمة للنزلاء بما يضمن قضاء فترات العقوبات وفق برامج تربوية وإصلاحية هادفة.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ