محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية للنساء المعنفات في مديرية السياني بإب إب - سبأ:

اختتمت اليوم بمديرية السياني محافظة إب دورة تدريبية للنساء المعنفات والمعرضات للخطر في مجال المشغولات اليدوية وصناعة البخور والعطور نظمتها جمعية العرفان لتنمية المرأة الريفية بدعم من منظمة أنترسوس .



هدفت الدورة على مدى أسبوع إلى إكساب 20 مشاركة مهارات ومعارف عملية حول أساليب وطرق تنفيذ المشغولات اليدوية وصناعة البخور والعطور وغيرها.



وفي الاختتام أكدت رئيسة جمعية العرفان لتنمية المرأة الريفية هدي دهمش وممثلة منظمة أنترسوس أسماء الجبري أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات لهذه الشريحة من المجتمع لما يعود عليهن بالنفع والفائدة وتساعدهن في تحسين حياتهن المعيشية.



وأشارتا إلى أن المتدربات والمشاركات تلقين برنامج تدريبي مكثف عبر الوسائل النظرية والعملية في هذه المجالات المشمولة في الدورة.



وعلى هامش الدورة تم افتتاح معرض المنتجات الخاص بالمشاركات بالدورة.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ