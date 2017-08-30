رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع البنزين مع تعطل مصافي أمريكية بسبب الفيضانات سنغافورة ـ سبأ:

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء ، بينما ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015 حيث تسببت الفيضانات التي أعقبت الإعصار هارفي في تعطيل ربع المصافي الأمريكية تقريبا مما أدى لتعثر الطلب على الخام وتصاعد المخاوف من نقص الوقود.



وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 46.35 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 51.94 دولار للبرميل، وفي سوق المنتجات المكررة كانت حركة الأسعار أشد حدة.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ