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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - أغسطس - 2017 الساعة 05:13:44م
تكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
كبد الجيش واللجان الشعبية جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الارواح والعتاد خلال الساعات الماضية .
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1012 ) بقيمة 163 مليار و805 ملايين و230 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
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تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع البنزين مع تعطل مصافي أمريكية بسبب الفيضانات
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  رياضة
تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع البنزين مع تعطل مصافي أمريكية بسبب الفيضانات
[30/أغسطس/2017]
سنغافورة ـ سبأ:
 تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء ، بينما ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015 حيث تسببت الفيضانات التي أعقبت الإعصار هارفي في تعطيل ربع المصافي الأمريكية تقريبا مما أدى لتعثر الطلب على الخام وتصاعد المخاوف من نقص الوقود.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 46.35 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 51.94 دولار للبرميل، وفي سوق المنتجات المكررة كانت حركة الأسعار أشد حدة.

سبأ
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