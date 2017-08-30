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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - أغسطس - 2017 الساعة 05:13:44م
تكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
كبد الجيش واللجان الشعبية جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الارواح والعتاد خلال الساعات الماضية .
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1012 ) بقيمة 163 مليار و805 ملايين و230 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
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العدوان السعودي على اليمن
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الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية قيرغيزستان بالعيد الوطني
[30/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان المازبيك اتامباييف بمناسبة إحتفالات شعب قيرغيزستان بالعيد الوطني.
سبأ
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