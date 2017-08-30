محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة غزة ـ سبأ:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم إلى رفع الحصار عن غزة خلال زيارته إلى القطاع الذي يعاني حسب تعبيره، من "إحدى أشد الأزمات الإنسانية مأساوية".



وقال جوتيريش "انا متأثر للغاية لوجودي في غزة اليوم ولرؤيتي للأسف إحدى أشد الأزمات الإنسانية مأساوية التي شاهدتها منذ سنوات في اطار عملي كإنساني في الأمم المتحدة" .





ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا منذ عشر سنوات .



وتعاني غزة من نقص مزمن في المياه، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن القطاع سيصبح "غير ملائم للحياة" في غضون خمس سنوات.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ