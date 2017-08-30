عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ من طراز "هواسونج- 12" عمان – سبأ:

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، إن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط المدى الذي تم إطلاقه أمس وحلق فوق اليابان.



وذكرت الوكالة أن وحدات المدفعية للجيش الشعبي الكوري الشمالي المنوط بها ضرب القواعد العسكرية الأميركية في منطقة العمليات للمحيط الهادئ، أجرت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي متوسط المدى من طراز "هواسونغ 12".



واوضحت أن هذه التجربة تأتي احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن التي أطلق عليها اسم "أولجي فريدوم غارديان".



وقال كيم، إن إطلاق الصاروخ يمثل الخطوة الأولى من العملية العسكرية للجيش الشعبي الكوري في المحيط الهادئ، مضيفا أنه سيواصل مراقبة الولايات المتحدة عن كثب، وفي هذا الصدد، سيتخذ قرارا وفقا لما ذكرت الوكالة.



وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم فانه من المؤكد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية امس الثلاثاء وسقط في شمال المحيط الهادئ بعد أن حلق فوق اليابان، هو الصاروخ الباليستي متوسط المدى من طراز هواسونغ-12.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية أن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي قطع مسافة حوالي 700ر2 كلم فوق اليابان، وبلغ أقصى ارتفاع له 55 كلم.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ