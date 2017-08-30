محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 38 غارة إجرامية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 38 غارة إجرامية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفة دماراً في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 22 غارة على مديرية ميدي ، و غارة على منطقة دوار بمديرية مستبا في محافظة حجة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة المحاقرة و غارة معسكر ضبوة بمديرية سنحان محافظة صنعاء , كما استهدف بثلاث غارات مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأكد المصدر أن طيران العدوان شن عدة غارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة حيث استهدف بغارتين منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وغارتين على مديرية باقم وخمس غارات على منطقتي خليقا والعطفين بمديرية كتاف .



وفقا للمصدر تعرضت مناطق متفرقة من مديريات رازح ، منبه و غمر في صعده لقصف صاروخي ومدفعي سعودي محدثا أضراراً بمنازل المواطنين ومزارعهم ، في حين استهدف طيران الأباتشي التابع للعدوان بأربعة صواريخ منطقة الحثيرة في جيزان .

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ