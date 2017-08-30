محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية الغربية صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.



كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه احتمال امتداد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب و المناطق الداخلية الشرقية والسواحل الغربية .



وأوضح المركز أن صور الأقمار الاصطناعية وتحليل خرائط الطقس المختلفة تبين استمرار حالة عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة .



و دعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في ممرات السيول و أخذ الاحتياطات اللازمة من هطول الأمطار والتدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان و الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ