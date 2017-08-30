محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد خمسة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة نفط بمديرية بني مطر صنعاء - سبأ:

استشهد خمسة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الطيران المعادي استهدف بغارة قاطرة نفط بمنطقة المساجد على طريق صنعاء - الحديدة ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين كحصيلة اولية بالإضافة إلى احتراق القاطرة.



وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف لمواطنين.. لافتا إلى أن عدد ضحايا العدوان في محافظة صنعاء خلال الاسبوع الماضي 90 مواطنا بينهم 61 شهيد.



وطالب المصدر المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره تجاه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.

سبأ [30/أغسطس/2017]سبأ