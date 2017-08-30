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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - أغسطس - 2017 الساعة 05:13:44م
تكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
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تكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
[30/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 كبد الجيش واللجان الشعبية جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الارواح والعتاد خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات العدو السعودي ومرتزقته وآلياتهم في سلاطح ومعسكر رجلاء وموقع سقام في نجران محققا اصابات مباشرة, فيما تم احراق آلية عسكرية سعودية شرق منفذ الخضراء بقصف مدفعي.

وفي جيزان استهدفت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف المعريضة ومنفذ الطوال وموقع القنبور, وتم اعطاب آلية عسكرية بصاروخ موجه في موقع القنبور.

وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي وأحد المرتزقة في رقابة نشمة وقبالة منفذ علب بعسير.

وأكد المصدر مصرع وإصابة 15 من المرتزقة في مناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب, في حين تم استهداف معسكر ماس التابع للمرتزقة بمحافظة مأرب بصلية صواريخ كاتيوشا, وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاتهم شرق وادي ربيعة بمديرية صرواح بالمحافظة.

وفي محافظة تعز تكبد المرتزقة خسائر فادحة في صفوفهم خلال عمليتين مباغتتين للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في تبة القرون بمنطقة الكدحة بمديرية المعافر والدار الغربي وتبة النبيع بمنطقة حمير بمديرية مقبنة .

فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب أخرين في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في تبة القناصين بمنطقة الساقية بمديرية المصلوب محافظة الجوف, واستهدف قصف مدفعي تجمعاتهم في الخليفين بمديرية خب والشعف نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفقا للمصدر تم اطلاق صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي, وتم اعطاب آلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجة شمال صحراء ميدي, في حين تم تدمير آلية ثانية بالمنطقة نفسها .

سبأ
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