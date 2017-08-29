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مؤسسة المياه بالحديدة تنبه من توقف ضخ المياه في ظل عدم توفر مادة الديزل
[30/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :

نبهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة من توقف ضخ المياه جراء عدم توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الضخ.. محذرة من أن توقف خدمات المياه والصرف الصحي سيتسبب في كارثة خاصة مع فصل الصيف.

وأشارت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنها استنفذت كافة المعالجات بهدف إستمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي خلال الفترة الماضية وأصبحت في وضع صعب في ظل محدودية سداد المواطنين للديون المترتبة عليهم مقابل الخدمة وعدم قدرة شريحة كبيرة منهم على سداد ما عليهم.

وبينت المؤسسة أنها أصبحت عاجزة عن توفير مادة الديزل لتشغيل آبار المياه ومحطات إعادة الضخ للمياه ومحطات الرفع والضخ للصرف الصحي في ظل مطالبة المؤسسة بالتشغيل والإنتاج على مدار الساعة خاصة مع إنتشار وباء الكوليرا الذي يهدد سكان المحافظة.
وحذرت المؤسسة من أن توقف ضخ المياه ومضخات الصرف الصحي بمدينة الحديدة، سيؤدي إلى كارثة وخاصة مع فصل الصيف.

وطالبت المؤسسة الجهات المعنية بسرعة توفير 281 ألف و160 لتر ديزل شهريا لتشغيل آبار ومضخات المياه ومحطات الصرف الصحي في المدينة وكذا 165 الف و 440 لتر ديزل شهريا لتشغيل فروع المؤسسة في مديريات باج، بيت الفقيه ، زبيد ، المنصورية، المراوعة ، الصليف وحيس لضمان استمرار تقديم خدمة المياه والصرف الصحي.

سبـأ
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