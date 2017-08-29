ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 11:10:01م
الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
آخر الأخبار:
الماجستير في العلاقات الدولية للباحث النويرة من جامعة صنعاء
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة وقصف مدفعي يستهدف رازح
توزيع 690 حقيبة نظافة بمديرية حريب القراميش بمأرب
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بصرواح
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
الماجستير في العلاقات الدولية للباحث النويرة من جامعة صنعاء
[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

نال الباحث سلطان علي محسن النويرة درجة الماجستير بتقدير إمتياز في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية من كلية التجارة والإقتصاد جامعة صنعاء.

وناقش الباحث رسالته الموسومة بـ " تأثير مشروع الشرق الأوسط الكبير في المنطقة العربية – اليمن انموذجاً " ، والتي أشرف عليها كلاً من الأستاذ الدكتور جلال إبراهيم فقيرة كمشرف رئيس، والدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني مشرف مشارك .

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من الأستاذ الدكتور خديجة الهيصمي مناقش رئيس – جامعة صنعاء، والأستاذ الدكتور جمال الدين السالمي ممتحن خارجي – جامعة حضرموت ، والدكتور ناصر الطويل ممتحن داخلي – جامعة صنعاء.
حضر المناقشة عدداً من الأكاديميين والباحثين والمهتمين

سبـأ
  المزيد من (ثقافة)
الماجستير بامتياز للباحث مبارك الضبيبي من جامعة القرآن الكريم بالسودان
انطلاق المهرجان الدولي للمسرح في نسخته الـ7 بجمهورية الكونغو
غدا تدشين فعاليات مهرجان المدرهة التراثي السياحي الأول بصنعاء
مركز أبجد بذمار يصدر كتيب تعريفي عن " التعايش والسلام"
الماجستير للباحث الحكيمي من جامعة القرآن الكريم بالسودان
كسوف كلي للشمس في أمريكا اليوم
اكتشاف منحوتات صخرية ترجع لعصر مملكة صينية قديمة وسط منغوليا
فيلم (أنابيل كرييشن) يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية
دراسة تحذر من أن الإكثار من تناول السكر يساهم في تطور بعض أنواع السرطان
الدكتوراة بإمتياز للباحث نايف الغذيفي من جامعة القاهرة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة وقصف مدفعي يستهدف رازح
[29/أغسطس/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[29/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على محافظة صعدة
[29/أغسطس/2017]
أبناء العدين وجبل رأس يؤكدون استمرار النفير العام ورفد الجبهات
[29/أغسطس/2017]
وقفة ومعرض صور لمبادرة نساء اليمن أمام الأمم المتحدة بصنعاء
[29/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by