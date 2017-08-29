ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الماجستير في العلاقات الدولية للباحث النويرة من جامعة صنعاء صنعاء - سبأ :

نال الباحث سلطان علي محسن النويرة درجة الماجستير بتقدير إمتياز في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية من كلية التجارة والإقتصاد جامعة صنعاء.



وناقش الباحث رسالته الموسومة بـ " تأثير مشروع الشرق الأوسط الكبير في المنطقة العربية – اليمن انموذجاً " ، والتي أشرف عليها كلاً من الأستاذ الدكتور جلال إبراهيم فقيرة كمشرف رئيس، والدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني مشرف مشارك .



تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من الأستاذ الدكتور خديجة الهيصمي مناقش رئيس – جامعة صنعاء، والأستاذ الدكتور جمال الدين السالمي ممتحن خارجي – جامعة حضرموت ، والدكتور ناصر الطويل ممتحن داخلي – جامعة صنعاء.

حضر المناقشة عدداً من الأكاديميين والباحثين والمهتمين

سبـأ [29/أغسطس/2017]سبـأ