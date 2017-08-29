[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
نال الباحث سلطان علي محسن النويرة درجة الماجستير بتقدير إمتياز في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية من كلية التجارة والإقتصاد جامعة صنعاء.
وناقش الباحث رسالته الموسومة بـ " تأثير مشروع الشرق الأوسط الكبير في المنطقة العربية – اليمن انموذجاً " ، والتي أشرف عليها كلاً من الأستاذ الدكتور جلال إبراهيم فقيرة كمشرف رئيس، والدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني مشرف مشارك .
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من الأستاذ الدكتور خديجة الهيصمي مناقش رئيس – جامعة صنعاء، والأستاذ الدكتور جمال الدين السالمي ممتحن خارجي – جامعة حضرموت ، والدكتور ناصر الطويل ممتحن داخلي – جامعة صنعاء.
حضر المناقشة عدداً من الأكاديميين والباحثين والمهتمين
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