رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام فعاليات ملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني (مصحح) صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات ملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني الذي نظمته إدارة نادي الوحدة بمشاركة أكثر من ٤٠٠ لاعب في عدة ألعاب رياضية على مدى ٤٥ يوماً تحت شعار "صيف وحدتنا أحلى " .



وفي حفل الإختتام بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة رئيس نادي الوحدة أمين جمعان أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب عبد الله الدهبلي ووكيل نادي أهلي صنعاء حسين الأهجري أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية المتنوعة خلال العطلة الصيفية لصقل قدرات ومواهب منتسبي الأندية من مختلف الأعمار في كافة الألعاب الرياضية .



وأشادا بجهود إدارة نادي وحدة صنعاء في تبني أكبر تجمع صيفي للشباب والطلاب على مستوى الجمهورية وتنظيم مختلف المنافسات الرياضية وتوفير كل سبل النجاح بجهود ذاتية من رئيس النادي .



تخلل الحفل لوحات استعراضية للمشاركين في فعاليات الملتقى في مختلف الألعاب إضافة إلى أوبريت غنائي عن النادي وتاريخه العريق وانجازاته المختلفة .



كما جرى تكريم المبرزين والفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات.



وكانت فعاليات الملتقى قد تضمنت كرتي القدم و السلة ، تنس الميدان ، التيكواندو إضافة إلى مسابقة للقرآن الكريم..



وفي منافسات التايكواندو كانت النتائج الفرق والأوزان على النحو الآتي :



وزن ( تحت 22 كجم ) :-

1 - محمد أحمد مالك - وحدة صنعاء ( أ )

2 - مصطفى نبيل الهتاري - وحدة صنعاء ( ب )

3 - بندر طلال الشميري - وحدة صنعاء ( أ )

4 - ايهاب علي الوصابي - وحدة صنعاء ( ب )



وزن ( تحت 24 كجم ) :-

1 - يوسف عبدالله السنحاني - وحدة صنعاء ( أ )

2 - عمار المطري - وحدة صنعاء ( ب )

3 - احمد علي الوصابي - وحدة صنعاء ( أ )

4 - محمد ابراهيم الشبيبي - وحدة صنعاء ( ب )



وزن ( تحت 26 كجم ) :-

1 - محمد احمد الاشول - وحدة صنعاء ( أ )

2 - يوسف احمد الدبعي - وحدة صنعاء ( ب )

3 - حمزه نبيه الحدا - مركز الواعدين( ب )

4 - محمد احمد مالك - وحدة صنعاء ( ب )



وزن ( تحت 29 كجم ) :-

1 - محمدعبدالله السنحاني - مركز الواعدين ( أ )

2 - عزام الدبعي - وحدة صنعاء ( ب )

3 - صالح يحي الخولاني - وحدة صنعاء ( ب )

4 - مروان عادل الحجي - وحدة صنعاء ( ب )



وزن ( تحت 32 كجم ) :-

1 - عبدالمجيد عبدالله الريمي - مركز الواعدين ( ب )

2 - عبدالرحمن الجراش - مركز الواعدين ( أ )

3 - سعد عبدالرقيب المساح - وحدة صنعاء ( ب )

4 - سعد طلال - وحدة صنعاء ( أ )



وزن ( تحت 35 كجم ) :-

1 - امجد السنحاني - مركز الواعدين ( ب )

2 - انس انور الدبعي - وحدة صنعاء ( أ )

3 - صالح كمال الغيماني - مركز الواعدين ( أ )

4 - خليل ابراهيم الشبيبي - وحدة صنعاء ( ب )



وزن ( تحت 39 كجم ) :-

1 - العفيف - وحدة صنعاء ( أ )

2 - الاثوري - مركز الواعدين ( أ )

3 - احمد ناصر جحيش - مركز الواعدين ( ب )

4 - سليم اليمني - وحدة صنعاء ( ب )



وزن ( تحت 43 كجم ) :-

1 - هيثم هزاع القباطي - مركز الواعدين ( أ )

2 - رشاد الشبيبي - وحدة صنعاء ( ب )

3 - طلال ناصر المعدني- وحدة صنعاء ( أ )

4 - اسامة الجلاس - مركز الواعدين ( ب )



وزن ( تحت 47 كجم ) :-

1 - محمد نبيل الخولاني - مركز الواعدين ( أ )

2 - علي الاكوع - مركز الواعدين ( ب )

3 - صالح لطف - وحدة صنعاء ( أ )

4 - المتوكل - وحدة صنعاء ( ب )



وزن ( تحت 51 كجم ) :-

1 - سام الشعبي - وحدة صنعاء ( أ )

2 - اسامة عادل دلهام - مركز الواعدين ( أ )

3 - عبدالملك القطامي - مركز الواعدين ( ب )

4 - ابراهيم العريفي - مركز الواعدين ( ب ).



وفي لعبة تنس الميدان التي شارك في منافساتها 52 لاعباً ولاعبة في 3 فئات ( براعم- ناشئين- ترضيه) ، كانت النتائج على النحو الآتي :



فئة البراعم :

المركز الأول/ عبدالعزيز العلفي

المركز الثاني/ ايهم لطف

المركز الثالث/ احمد خالد



فئة الناشئين:

المركز الأول/ فهمي الورد

المركز الثاني/ منيع المقالح

المركز الثالث / سامي الورد



فئه الترضية :

المركز الأول/ اسامه الإرياني

المركز الثاني/ محمد مكي

المركز الثالث / تومي الكميم



وشهدت كرة السلة منافسات أربع فئات عمرية مختلفة ( ميني باسكت - براعم - أشبال - ناشئين) ، فيما شارك في منافسات كرة القدم ١٤ فريقا في فئتي الأشبال والناشئين .

سبـأ [29/أغسطس/2017]سبـأ