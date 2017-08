Zelzal1 bombarde des fiefs de mercenaires à Midi [29/أغسطس/2017]





MIDI, 29 Aout. (SABA) – La force de missile de l'armée et des comités populaires a lancé deux missiles de type Zelzal1 contre des rassemblements des mercenaires à Midi.





Une source militaire a indiqué à (SABA), que le missile a visé des rassemblements de mercenaires au nord du désert de Midi, infligeant de lourdes pertes et des dégâts considérables dans leurs rangs.







Par ailleurs, l'armée et les comités populaires ont anéanti un appareil militaires des mercenaires par un missile téléguidé et ont détruit un autre au nord du désert de Midi.







I T



Saba