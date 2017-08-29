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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 09:39:29م
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جامعة صعدة تحتفل بتخرج دفعة تكنولوجيا اليمن من قسم الحاسوب
[29/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ :

احتفلت جامعة صعدة اليوم بتخرج عدد من طلاب وطالبات قسم الحاسوب ـ نظم المعلومات دفعة (تكنولوجيا اليمن ) .

وفي الحفل الذي حضره محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة لشئون التعليم عبر الخريجون عن سعادتهم الغامرة بنجاحهم وتخرجهم الذي يعد انتصاراً على العدوان الغاشم الذي تعمد تدمير جامعة صعدة ومرافقها .

تخلل الحفل عدد من الكلمات والفقرات الإنشادية و المسرحية أشادت بجهود الطلاب والطالبات وثباتهم و صمودهم في مواصلة التعليم رغم العدوان ، وهنأتهم بتخرجهم بعد أربعة أعوام من التحصيل العلمي .

سبـأ
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