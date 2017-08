Sept raids aériens contre Saada [29/أغسطس/2017]









SAADA, 29 Aout. (SABA) – Les avions de l'agression saoudo-US ont lancé mardi sept raids aériens contre un certain nombre de districts dans la province de Saada.



Une source de sécurité a indiqué à (SABA) que l'aviation de l'ennemi saoudien a largué trois raids aériens contre la région de Khaliqa et Atfin au district de Kitaff et deux raids contre le district de Baqem, en plus de deux raids contre la région de d'al-Malahidh au district d'al-Dhaher.





Des tirs de l'artillerie de l'ennemi saoudien ont aussi visé la région d'al-Ghawr au district de Ghamer, faisant de lourdes dégâts matériels.







