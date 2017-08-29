محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل حول تشكيل روابط مستخدمي المياه بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ :

عقدت اليوم بمحافظة صنعاء ورشة عمل حول تشكيل روابط مستخدمي المياة ولجان المناطق المائية في الأحواض الفرعية المستهدفة ضمن مشروع لامركزية إدارة الموارد المائية الممول من الحكومة الهولندية عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو ) .



هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين من المجالس المحلية بالمديريات المستهدفة بالدور المناط بهم في تشكيل روابط مستخدمي المياه كخطوة أولى لاستكمال الهيكل التنظيمي لإدارة المياه بحوض صنعاء .



وناقشت الورشة بحضور وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر والوكيل المساعد للهيئة العامة للموارد المائية المهندس صالح الضبي و خبير جمعيات مستخدمي المياه بمنظمة الفاو مشروع حوض صنعاء المهندس سعد الحوصلي تقرير الهيئة العامة للموارد المائية حول الأحواض المائية وأسس تقسيمها في اليمن وأهمية المشاركة المجتمعية في إدارة مياه الأحواض .



كما استعرضت الورشة أهداف تشكيل الروابط واللجان ومهامها وخطوات إنشائها وكذا مهام لجان المناطق المائية.



حضر الورشة مديرا مكتبي الموارد المائية فهد السفياني والشئون الاجتماعية والعمل عبدالله السراجي وعدد من المسئولين والمختصين .

سبـأ [29/أغسطس/2017]سبـأ