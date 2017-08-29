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دك مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير
[29/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدداً من مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في نجران وجيزان وعسير .

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال وموقع القنبور محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان أعطبت آلية عسكرية سعودية في موقع القنبور بصاروخ موجه .

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقعي سلاطح ومعسكر رجلا ، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على مبنى قيادة سقام .

وذكر المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقع نشمة ، وأحد المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير ، مبينا أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للجيش السعودي في منفذ علب وكبدت العدو خسائر فادحة .

سبـأ
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