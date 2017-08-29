محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدداً من مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في نجران وجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال وموقع القنبور محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان أعطبت آلية عسكرية سعودية في موقع القنبور بصاروخ موجه .



وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقعي سلاطح ومعسكر رجلا ، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على مبنى قيادة سقام .



وذكر المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقع نشمة ، وأحد المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير ، مبينا أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للجيش السعودي في منفذ علب وكبدت العدو خسائر فادحة .

سبـأ [29/أغسطس/2017]سبـأ