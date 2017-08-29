[29/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدداً من مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في نجران وجيزان وعسير .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال وموقع القنبور محققة إصابات مباشرة .
وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان أعطبت آلية عسكرية سعودية في موقع القنبور بصاروخ موجه .
وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقعي سلاطح ومعسكر رجلا ، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على مبنى قيادة سقام .
وذكر المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقع نشمة ، وأحد المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير ، مبينا أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للجيش السعودي في منفذ علب وكبدت العدو خسائر فادحة .
سبـأ