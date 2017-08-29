رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام فعاليات ملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات ملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني الذي نظمته إدارة نادي الوحدة بمشاركة أكثر من ٤٠٠ لاعب في عدة ألعاب رياضية على مدى ٤٥ يوماً تحت شعار "صيف وحدتنا أحلى " .



وفي حفل الاختتام بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة رئيس نادي الوحدة أمين جمعان أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب عبد الله الدهبلي ووكيل نادي أهلي صنعاء حسين الأهجري أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية المتنوعة خلال العطلة الصيفية لصقل قدرات ومواهب منتسبي الأندية من مختلف الأعمار في كافة الألعاب الرياضية .

سبـأ [29/أغسطس/2017]سبـأ