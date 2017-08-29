محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء العدين وجبل رأس يؤكدون استمرار النفير العام ورفد الجبهات إب - سبأ :





أكد أبناء مديريات فرع العدين وحزم العدين بمحافظة إب وجبل راس بمحافظة الحديدة استمرار النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال .





وشدد أبناء المديريات في وقفة اليوم بحضور مدير عام مديرية الفرع جمال المزحاني ومدير عام مديرية العدين عباس فايع على أن أولويات المرحلة تتمثل في مواجهة العدوان وإفشال مؤامراته وخططه التدميرية وتمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيت الجبهة الداخلية .



وأكد بيان صادر عن الوقفة حرص الشعب اليمني على السلام المشرف الذي يحفظ للوطن سيادته واستقلاه وعزة وكرامة أبنائه ، وأنه لامجال أو إطلاق المبادرات التي تخدم قوى العدوان ومخططاتها .



وأشار البيان إلى أن استمرار جرائم العدوان البشعة بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها مجزرتي فج عطان واستراحة أرحب وراح ضحيتهما العشرات من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وإصراراً على مواجهة العدوان الغاشم والانتصار لهذه الدماء الزكية .

سبـأ [29/أغسطس/2017]سبـأ