[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
نظمت مبادرة نساء اليمن لمواجهة العدوان الحقوقية التوعوية اليوم وقفة احتجاجية ومعرض صور أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء .
رفع المشاركون في الوقفة لافتات أدانت ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج ومتعمد من قبل تحالف العدوان في ظل غطاء أممي ودولي ، فيما جسد المعرض صور مجزرتي لوكندة أرحب و حي فج عطان .
وطالب بيان صادر عن الوقفة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العدوان ومجازره المروعة بحق الشعب اليمني ، و تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك المجازر .
ودعا البيان الشعب اليمني إلى وحدة الصف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله .
سبـأ