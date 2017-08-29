محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة ومعرض صور لمبادرة نساء اليمن أمام الأمم المتحدة بصنعاء صنعاء - سبأ :

نظمت مبادرة نساء اليمن لمواجهة العدوان الحقوقية التوعوية اليوم وقفة احتجاجية ومعرض صور أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء .



رفع المشاركون في الوقفة لافتات أدانت ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج ومتعمد من قبل تحالف العدوان في ظل غطاء أممي ودولي ، فيما جسد المعرض صور مجزرتي لوكندة أرحب و حي فج عطان .



وطالب بيان صادر عن الوقفة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العدوان ومجازره المروعة بحق الشعب اليمني ، و تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك المجازر .



ودعا البيان الشعب اليمني إلى وحدة الصف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله .

سبـأ [29/أغسطس/2017]سبـأ