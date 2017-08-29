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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 09:16:31م
الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
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وقفة ومعرض صور لمبادرة نساء اليمن أمام الأمم المتحدة بصنعاء
[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

نظمت مبادرة نساء اليمن لمواجهة العدوان الحقوقية التوعوية اليوم وقفة احتجاجية ومعرض صور أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء .

رفع المشاركون في الوقفة لافتات أدانت ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج ومتعمد من قبل تحالف العدوان في ظل غطاء أممي ودولي ، فيما جسد المعرض صور مجزرتي لوكندة أرحب و حي فج عطان .

وطالب بيان صادر عن الوقفة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العدوان ومجازره المروعة بحق الشعب اليمني ، و تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك المجازر .

ودعا البيان الشعب اليمني إلى وحدة الصف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله .

سبـأ
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