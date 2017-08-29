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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 08:04:15م
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مقتل وإصابة 14 شخصا بانفجار قرب السفارة الأميركية في كابول
[29/أغسطس/2017]
كابول- سبأ:
قتل خمسة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح في تفجير انتحاري وقع اليوم أمام مصرف بمنطقة قريبة من مجمع السفارة الأميركية بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة (رويترز) عن نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قوله: إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل فرع لبنك كابول قرب الحي الدبلوماسي الرئيسي الذي يضم السفارة الاميركية بكابول ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة بجروح.

يشار إلى أن هجوم اليوم هو الأحدث في سلسلة من التفجيرات الانتحارية في كابول حيث قتل 209 مدنيين وأصيب 777 في النصف الأول من العام الجاري فقط وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

سبأ
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