محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يلتقي فريق المبادرة الشبابية للتدريب والتأهيل إب - سبأ:

التقى محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم رئيس المبادرة الشبابية لتدريب وتأهيل الشباب هشام درموش وفريق المبادرة بالمحافظة .





وخلال اللقاء قدم الفريق التقرير النهائي لأنشطة المبادرة التي اختتمت فعالياتها بالمحافظة باختيار 25 شاباً وشابة للعمل عن بعد في مجال التسويق الإلكتروني .

واستمع المحافظ من الشباب المرشحين إلى شرح حول المعلومات والمعارف التي تلقوها خلال برامج المبادرة التي استمرت شهر بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة .



وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح أن هذه المبادرة الشبابية كانت ناجحة و نوعية و قدمت نموذجاً رائعاً في تأهيل الشباب وإكسابهم خبرات حديثة في مجال التسويق الإلكتروني الذي أصبح لغة العصر في التعاملات مع الشركات والمؤسسات الخارجية .

وحث محافظ إب الشباب على عكس ماتلقوه في الواقع العملي بما يعود عليهم بالفائدة .

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ