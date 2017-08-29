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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 08:04:15م
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  محلي
محافظ إب يلتقي فريق المبادرة الشبابية للتدريب والتأهيل
[29/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
التقى محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم رئيس المبادرة الشبابية لتدريب وتأهيل الشباب هشام درموش وفريق المبادرة بالمحافظة .


وخلال اللقاء قدم الفريق التقرير النهائي لأنشطة المبادرة التي اختتمت فعالياتها بالمحافظة باختيار 25 شاباً وشابة للعمل عن بعد في مجال التسويق الإلكتروني .
واستمع المحافظ من الشباب المرشحين إلى شرح حول المعلومات والمعارف التي تلقوها خلال برامج المبادرة التي استمرت شهر بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة .

وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح أن هذه المبادرة الشبابية كانت ناجحة و نوعية و قدمت نموذجاً رائعاً في تأهيل الشباب وإكسابهم خبرات حديثة في مجال التسويق الإلكتروني الذي أصبح لغة العصر في التعاملات مع الشركات والمؤسسات الخارجية .
وحث محافظ إب الشباب على عكس ماتلقوه في الواقع العملي بما يعود عليهم بالفائدة .

سبأ
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