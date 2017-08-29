ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 08:04:15م
الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
آخر الأخبار:
إطلاق صاروخي زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدوان بميدي
الليلة انطلاق حملة تغريدات حول مجزرتي عطان وأرحب
مقتل وإصابة 14 شخصا بانفجار قرب السفارة الأميركية في كابول
طيران العدوان يشن 23 غارة على ميدي ومستبا بحجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
مدرسة السلام تنظم حلقة نقاشة حول تداعيات تعويم العملة
[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
عقدت منظمة مدرسة السلام اليوم بصنعاء حلقة نقاشية حول تداعيات تعويم العملة المحلية على السلام الإجتماعي.

وفي الحلقة التي شارك فيها أكاديميون ومسئولون في المالية ورجال أعمال .. أكد المدير التنفيذي لمدرسة السلام نبراس أنعم، أن تعويم سعر الصرف له تأثير على قطاع واسع من المواطنين..لافتا إلى أن الحلقة تأتي في إطار المجالات التي تعمل عليها المنظمة.

فيما أوضح الدكتور علي سيف كليب أن تعويم العملة يؤثر على المواطن العادي كون إرتفاع سعر الدولار له تأثير على سعر السلع الإستهلاكية ولن يكون هناك أي تأثير على البنوك والمصارف كونها لم تكن أصلا تتعامل مع قرار تحديد سعر الصرف عند250 ريال بالمطلق.

وتطرق كليب إلى العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الصرف وتدهور سعر الريال وإرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والتي منها الحرب القائمة وانعدام مصادر الدخل وغيرها.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفاع اليورو أمام الدولار مواصلاً مكاسبه بعد تجاوز مستوى 1.20 دولار
انخفاض الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 6 أشهر وسط توترات كوريا الشمالية
انخفاض أسعار النفط مع تأثر الأسواق بإعصار في الولايات المتحدة
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح  
تراجع اسعار النفط وخام برنت يسجل نحو 52 دولاراً للبرميل
إرتفاع الذهب الى 1297.60 دولاراً للاوقية مع هبوط الدولار وارتفاع اليورو
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 83ر0 بالمائة
العدوان السعودي على اليمن
الليلة انطلاق حملة تغريدات حول مجزرتي عطان وأرحب
[29/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 23 غارة على ميدي ومستبا بحجة
[29/أغسطس/2017]
تشييع جثامين ثلاثة من شهداء مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب
[29/أغسطس/2017]
توزيع سلال غذائية ومواد إيوائية على النازحين واللاجئين في الخوخة والمخا
[29/أغسطس/2017]
مستشار الأمين العام للأمم المُتحدة يطلع على حجم الأضرار بميناء الحديدة واحتياجاته
[29/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by