اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرسة السلام تنظم حلقة نقاشة حول تداعيات تعويم العملة صنعاء - سبأ:

عقدت منظمة مدرسة السلام اليوم بصنعاء حلقة نقاشية حول تداعيات تعويم العملة المحلية على السلام الإجتماعي.



وفي الحلقة التي شارك فيها أكاديميون ومسئولون في المالية ورجال أعمال .. أكد المدير التنفيذي لمدرسة السلام نبراس أنعم، أن تعويم سعر الصرف له تأثير على قطاع واسع من المواطنين..لافتا إلى أن الحلقة تأتي في إطار المجالات التي تعمل عليها المنظمة.



فيما أوضح الدكتور علي سيف كليب أن تعويم العملة يؤثر على المواطن العادي كون إرتفاع سعر الدولار له تأثير على سعر السلع الإستهلاكية ولن يكون هناك أي تأثير على البنوك والمصارف كونها لم تكن أصلا تتعامل مع قرار تحديد سعر الصرف عند250 ريال بالمطلق.



وتطرق كليب إلى العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الصرف وتدهور سعر الريال وإرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والتي منها الحرب القائمة وانعدام مصادر الدخل وغيرها.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ